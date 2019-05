Campanha Estadual de Combate ao Feminicídio é lançada pelo governo do Estado

Arquivo/Portal do MS Governo Lança campanha de Combate ao Feminicídio no Estado.

Nesta segunda-feira (27), o governador Reinaldo Azambuja lança, às 8h30, no auditório da governadoria. A Campanha Estadual de Combate ao Feminicídio, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Corrêa, e o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Paschoal Carmello Leandro.

Governo do Estado de Mato Grosso do Sul realiza a campanha através das subsecretarias Especial de Cidadania e de Políticas Públicas para Mulheres.

O feminicídio, assassinato de uma mulher pelo fato de ser mulher, foi tipificado como crime hediondo em março de 2015, por meio da Lei nº 13.104, que alterou o art. 121 do Código Penal.

Até o dia 20 de maio, Mato Grosso do Sul teve, neste ano, 16 casos de feminicídio consumados e 42 casos de tentativa de feminicídio, segundo dados da Delegacia Geral da Polícia Civil (DGPC/MS).