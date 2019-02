Câmara realiza reunião para ouvir queixa dos consumidores e solução da concessionária de Águas

Izaias Medeiros/CMCG O debate foi proposto pela vereadora Dharleng Campos

Nesta sexta-feira (15), a proposição da vereadora Dharleng Campos, levou consumidores e lideranças comunitárias ao Plenarinho da Câmara Municipal, para que pudessem apresentar suas queixas relacionadas aos serviços prestados pela Águas Guariroba, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto na Capital. Durante a reunião, a concessionária comprometeu-se a analisar caso a caso.

Para a parlamentar, “ A população já não consegue pagar todas as contas. Quero pedir, de coração, que a equipe da Águas não aplique multas sem notificar, sem explicar, que veja a questão do tempo para religar a água, que hoje está muito demorado", afirma.

Segundo a presidente da Águas Guariroba, Lucilaine Medeiros,"Trouxemos nossos gerentes para pegar todos os casos apresentados hoje. Nas reclamações que chegam até nós, as equipes analisam instalações internas das residências, usamos o geofone para detectar vazamentos, avaliação de comportamento de consumo para ajudar o consumidor a ter economia maior", declara.

De acordo com a consumidora Ana Cristina Franzoloso, a conta que subiu da média de R$ 150 mensais para R$ 510, com vencimento em janeiro deste ano foi questionada por ela junto a empresa, "Liguei para a empresa e ficaram de procurar vazamento, mas não encontraram. Somos em apenas três pessoas na minha casa. Não tem como justificar que por conta do calor teve esse aumento todo", afirmou. A diretora da Águas disse que equipe vai novamente até a casa verificar se não existe algum vazamento oculto e analisar comportamento de consumo para tentar identificar as razões para o aumento", afirmou.

Para o vereador Valdir Gomes, "Quem não deve não teme; por isso ela está aqui. Tenho vergonha da Energisa, que chamamos para audiência e não vem. Tenho recebido demandas da Águas, mas estamos conseguindo resolver",conclui.