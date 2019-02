Calouros são recepcionados em câmpus da UFMS nesta segunda

Instagram/UFMS Calouros participaram de diversas atividades no primeiro dia de universidade, como os tradicionais trotes

Nesta segunda-feira (18), aproximadamente 5 mil alunos ingressam nos 10 câmpus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), distribuídos em 116 cursos oferecidos pela Instituição. Para dar início a esta nova etapa na vida dos alunos, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes) organiza a recepção aos calouros.

De acordo com a universidade, a recepção institucional será realizada em todos os câmpus, com o objetivo de oferecer informações necessárias e úteis para este ciclo, além de orientar os calouros sobre assuntos estudantis. As ações são organizadas em parceria com as atléticas, baterias, empresas juniores e centros acadêmicos de cada curso. Na data, os novos alunos ainda receberão um kit com camiseta e caneca.

Trotes solidários

Além das surpresas já programadas, os novos alunos poderão participar de trotes solidários. O Centro Acadêmico do curso de Direito (Cajef) organiza pelo terceiro ano consecutivo o corte e doação de cabelo. A ação é aberta a todos os calouros presentes e será realizada no dia 19, no próprio Teatro Glauce Rocha, das 10h às 13h e das 19h às 22h.

O Presidente do Cajef, Pedro Dias Marques, conta para onde será destinado a doação. “As mechas serão recolhidas para o Projeto Social da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Hospital do Câncer Alfredo Abrão, que é responsável pela confecção de perucas para as mulheres em tratamento no hospital”.

Interior

No Campus de Ponta Porã, os calouros participarão de atividades culturais e recreativas com a parceria da Atlética e do Diretório Acadêmico Unificado, além de palestra e a apresentação dos projetos existentes. Em Chapadão do Sul, os novos alunos terão um momento de Roda de Conversa com seus veteranos e participarão do trote solidário e plantio de árvores.

Em Coxim, a recepção contará com a inauguração da geladeira solidária, apresentação da cozinha acadêmica e do “circulendo”. Os calouros poderão participar também de aula de dança, jogos e plantio de mudas de árvores. Já em Naviraí, a semana será agitada com karaokê, show de talentos, zumba, caça ao tesouro, torta na cara, corrida de saco e show de encerramento.