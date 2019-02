Bombeiros resgatam senhora e criança na região Norte Sul

Divulgação Bombeiros resgatam a tempo senhora e uma criança que estavam sendo arrastados

A forte chuva desta tarde (26), em Campo Grande, apesar do susto teve final feliz para uma senhora e uma criança que estavam presos dentro de um carro que estava sendo arrastado pela chuva, próximo ao Norte Sul depois da Euller que ia cair no córrego, quando bombeiros conseguiram conter o carro, os tirando com segurança.



As informações foram dadas pela equipe de plantão dos Bombeiros que estão trabalhando arduamente nesta tarde de chuva na Capital.