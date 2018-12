Bernal recorre para validar votos e assumir vaga na Câmara Federal

Deurico/Capital News Caso não consiga, Bia Cavassa viúva do Prefeito falecido Ruiter Cunha de Corumbá, assume vaga na Câmara Federal

Após ter a validação dos seus votos suspensos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal (PP) está na Capital Federal, pedindo celeridade no julgamento de recurso extraordinário pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Argumento de Bernal para tentativa de validação dos votos é de que é integrante da coligação que reelegeu a deputada Tereza Cristina (DEM), que vai assumir o Ministério da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro, a partir de 1º de janeiro de 2019, o primeiro suplente da parlamentar é o deputado não reeleito, Geraldo Resende (PSDB), mas segundo informações veículadas no site Campo Grande News, ele é cotado para fazer parte da equipe do segundo mandato do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) como titular da pasta da Saúde.

Alcides Bernal tem a situação eleitoral pendente, com isso, Beatriz Cavassa, conhecida como Bia Cavassa, é a terceira suplente da coligação, do PSDB de Corumbá, deve assumir a vaga de deputado federal caso o ex-prefeito não consiga o efeito suspensivo e a validação de seus votos no STF.

Durante o período eleitoral, no dia 03 de outubro deste ano, Bernal foi considerado inelegível em julgamento do TSE por 5 votos a 2. Os ministros avaliaram que a cassação do mandato de prefeito em 2014 pela Câmara de Campo Grande, o que impediria de disputar as eleições – embora ele tenha disputado as eleições daquele ano, ao Senado, e de 2016, à Prefeitura de Campo Grande.

Há pelo menos 25 anos, Corumbá não tem deputado federal eleito pela região. O último foi Elísio Curvo.