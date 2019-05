Autoridades chinesas participam de almoço-debate na Capital

Divulgação/Assessoria Buscando impulsionar economia bilateral evento Lide MS reúne empresários e autoridades

Na próxima sexta-feira (31), o LIDE, organização de caráter privado que reúne empresários em diversos países, com o objetivo de fortalecer a livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social. Traz ao Mato Grosso do Sul oportunidades de negócios entre empresários sul-mato-grossenses e uma das maiores e mais importantes potências econômicas do mundo, a China. Onde durante almoço, serão realizados debates sobre temas de relevância nacional,desenvolvimento econômico, ética e gestão.

Esta é uma oportunidade para empresários locais fazerem grandes negócios e fecharem importantes parcerias, possibilitando investimentos em nosso estado e potencializando o crescimento de Mato Grosso do Sul.

Entre as presenças já confirmadas estão, o Deputado Federal Fausto Pinato, presidente da Frente Parlamentar Brasil/China, Thomas Law, diretor-presidente do Instituto Cultural Brasil/China, Yang Wanming, embaixador da República Popular da China, Zhang Xin, chefe do Conselho Chinês de Promoção de Comércio Internacional no Brasil, além do prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, e os Secretários de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e de Estado de Meio Ambiente , Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck.

Segundo informações da assessoria do evento, em 2018, o comércio bilateral ultrapassou a casa dos US$ 100 bilhões e a China tem sido o maior parceiro comercial do Brasil por 10 anos consecutivos. O investimento chinês também é o que mais cresce no Brasil, com estoque total de quase US$ 70 bilhões.

Para o CEO do LIDE MS, Guto Dobes, “Além de todo o relacionamento já construído, Mato Grosso do Sul tem um enorme potencial produtivo, capaz de satisfazer demandas de parceiros comerciais como a China em diversas áreas. Queremos reunir essas autoridades com os nossos empresários para promover mais essa aproximação comercial e diplomática entre Brasil e a China”, conclui.

Serviço

O evento acontece no dia 31 de maio (sexta-feira), a partir das 11h no Buffet Yotedy - Parque dos Poderes.