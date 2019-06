“Arte com Pneus” nas praças de Campo Grande

Divulgação/PMCG Instalação na primeira praça é em agosto

A Fundação Municipal de Esportes de Campo Grande (Funesp) quer expandir o projeto “Arte com Pneus” a praças e parques públicos de Campo Grande. O presidente da Funesp visitou Penitenciária de Segurança Máxima para conhecer o processo de produção dos brinquedos. O convênio entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Funesp foi firmado no último mês, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Campo Grande.

De acordo com a assessoria o objetivo da iniciativa é justamente expandir esse projeto para toda a população, equipando praças e parques públicos para proporcionar momentos de interação e lazer a crianças de diferentes regiões.

Inicialmente, será atendida a praça do bairro Carandá Bosque e, posteriormente, serão estudados outros locais. A previsão é que seja inaugurada em agosto, em homenagem ao mês do aniversário de Campo Grande.

O “Arte com Pneus” é realizado no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho e consiste na utilização da mão de obra de detentos na confecção de parques infantis, a partir do aproveitamento de pneus em desuso. A iniciativa já beneficiou 14 Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs), atendendo, aproximadamente, 5 mil crianças.