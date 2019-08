Arraiá da UEMS neste fim de semana em Dourados

O campus da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS),em Dourados, realiza a edição de 2019 do "Arraiá UEMS" na próxima sexta-feira (23) e no sábado (24), na Praça Antônio João, com entrada gratuita.



Neste ano será em formato acústico, contará com apresentações de cantores e de bandas, além de quadrilha, e barracas com delícias típicas. O Arraiá UEMS, que é promovido todos os anos pela Instituição, contará com a participação de alunos, servidores e colaboradores, além da população da cidade e da região.



Na sexta-feira (23), a animação da festa será garantida pela apresentação dos cantores "Louise e Gabriel" e “André Pantera e Banda”. Já no sábado (24), o evento contará com a apresentação dos cantores "Reille e Tiago", com a "Quadrilha dos Acadêmicos da UEMS" e com a banda “Terra Seca”, com o melhor do Forró e do Xote.



Nesta edição, conforme a assessoria o Arraiá UEMS conta com o patrocínio da Coperplan, Cantina Mato Grosso, DZM Eventos, Passeio Turismo e São Bento Incorporadora.



Concurso de Barracas e Comidas

O evento contará com barracas de comidas e bebidas típicas, que serão organizadas pelos alunos dos cursos de graduação da UEMS de Dourados, pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos da UEMS (Sintauems) e pelo Diretório Central dos Estudantes da UEMS (DCE).



Será realizado o Concurso de Barracas e Comidas. A ação, que vai premiar a melhor barraca e o melhor prato do Arraiá, tem o objetivo de promover o talento, a cultura, a criatividade e incentivar a participação da comunidade acadêmica no evento.



No concurso de Barracas, serão avaliados quesitos como decoração, originalidade, criatividade e limpeza. Já no concurso de Comidas, serão avaliados aspectos como aroma, apresentação do prato e criatividade e originalidade na forma de servir.