Aquário do Pantanal pode ser concluído em um ano segundo Governo do Estado

Deurico/Capital News Governo espera concluir obra em até um ano

Nesta quarta-feira (08), o vice-governador e secretário estadual de infraestrutura (seinfra) Murilo Zauith, realizou uma apresentação técnica de como se encontra o Aquário do Pantanal, obra paralisada desde 2015, e o cronograma para sua conclusão com a anuência do Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça. Segundo Zauith, “Não se trata de uma obra de governo, mas de Estado. Será uma obra feita a várias mãos, com a administração do governo”, pontua.

Edemir Rodrigues/Portal do MS Vice-governador Murilo Zauith apresentou panorama da situação atual da obra

Ainda conforme o vice-governador, será criado um grupo de trabalho para fiscalizar a execução da obra, que ocorrerá dentro de um processo transparente na aplicaçao dos recursos. “Vamos gastar o mínimo possível para fazer o melhor, que é concluir mais uma obra inacabada”, destaca.

O processo licitatório será aberto em cinco meses pelo Governo do Estado, de forma segmentada, com previsão de cinco frentes de trabalho. Ainda segundo Murilo Zauith informou que a previsão de conclusão do Aquário é de um ano, acentuando que a Seinfra já trabalha no complexo, edificado no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, desde janeiro desse ano, com uma equipe formada por onze técnicos. “A fase final é de acabamento, cerca de 20% da obra”, conclui.