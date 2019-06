Alunos criam ciclovia para Aparecida do Taboado

Divulgação Próximo passo é tirar do papel o projeto e apresentá-lo à Prefeitura

O time “ConstruSábios”, visa construir uma faixa para bicicletas no percurso da Avenida Orlando Mascarenhas, que vai do Fórum à Escola do Sesi. O projeto de implantar uma ciclovia em Aparecida do Taboado, foi o vencedor da 5ª edição do Torneio Interclasse de Robótica, promovida pela instituição de ensino no sábado (08/06).

De acordo com a assessoria o próximo passo é tirar do papel o projeto, que surgiu durante o aprendizado de robótica, e apresentá-lo à Prefeitura. A turma do 7º ano teve a ideia da ciclovia enquanto pensavam no tema proposto pela Escola do Sesi para o Interclasse deste ano - “City Shapper” -, algo como “os formadores da cidade”, na tradução livre, que trata de conceitos como cidade inteligentes, acessibilidade e mobilidade urbana. “Tanto que, a partir desta temática, fizemos uma decoração que retratasse a arquitetura do Egito, com uma exposição de pirâmides de diferentes civilizações e cultura egípcia. Os alunos mergulharam neste assunto, e vieram para o torneio fantasiados, foi uma grande diversão”, comentou a diretora da Escola do Sesi de Aparecida do Taboado, Silvia Lucia Bernardes Watanabe, sobre como os alunos estudam e se preparam para competição.

Articuladora da robótica da escola, a professora Luciana Cavalcante acrescenta que o conhecimento em robótica contribui para o desenvolvimento dos alunos e, aqueles que convivem com a robótica, contam com um grande diferencial em relação aos demais. “Vivenciamos um mundo tecnológico, denominado por Milton Santos como o 'Período Técnico Científico Informacional’. E a robótica traz elementos que compõem esse período, pois são desenvolvidos projetos de pesquisa, construção de robôs e programação, o que desenvolve diversas habilidades socioemocionais e gera estímulos cognitivos”, analisou.