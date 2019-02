Agetran divulga tabela de interdições em diversos pontos da Capital para o Carnaval

PMCG/Divulgação Motoristas devem estar atentos as vias bloqueadas para evitar congestionamento

Nesta quarta-feira (27), a Prefeitura de Campo Grande através da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) começou a interdição em diversos pontos da cidade para a folia de carnaval.

A Agetran solicita aos motoristas atenção com relação as vias bloqueadas para evitar transtorno e congestionamento.

Confira a lista na íntegra:

Carnaval Associação Luso Brasileira

Local: Rua Amazonas x Rua Autonomista – Rua Silvina Tomé Veríssimo x Rua Jales – Rua Jales x Rua Luciana

Datas e horário: 02/03 – 21h às 04h / 03/03 – 15h às 22h / 04/03 21h às 04h / 05/03 – 15h às 22h

Campo Grande Folia

Local: Av Interlagos sentido Gury Marques do dia 26/02 a 06/03 e ambos os sentidos do dia 01/03 às 05/03, das 19h às 05h

Rotas alternativas:

Para o condutor que deseja acessar a Av. Gury Marques ou Av. Senador Mendes Canalle (Rotatória do Refri) acessar a Spipe Calarge , Rua do Dinar e Ramalho Ortigão.

Para quem deseja acessar a Av. Costa e Silva, Spipe Calarge , Av Fabio Zahran.

Para quem deseja ir para o Centro, Spipe Calarge até a Av. Eduardo Elias Zahran.

Para o condutor que vai sentido Rádio Clube , lternativas são as Ruas Julio Verne , Rua Dr Weneck, Rua Assunção e Rua Ramalho Ortigão

Desfiles blocos e Cordões

Av Calógeras entre Rua Maracaju e Av. Afonso Pena, Rua Cândido Mariano entre Rua Aquidauana e Rua 14 de julho, Rua Dom Aquino entre Rua 14 de Julho e Rua Aquidauana,

Rua Barão do Rio Branco entre Av. Noroeste e Rua 14 de julho a partir das 14h do dia 03/03 às 03h do dia 04/03 e Av Calógeras entre Dom Aquino e Rua Barão do Rio Branco a partir das 14h do dia 02/03.

Av Mato Grosso entre Rua 13 de maio e Av Ernesto Geisel das 23h do dia 01/03 as 6h do dia 06/03

Av Mato Grosso entre 13 de Maio e Av. Ernesto Geisel (ambos os sentidos), Av. Calógeras

entre Rua Gal. Mello e Rua Antônio Maria Coelho, Rua General Mello entre Rua 13 de Maio e Av. Calógeras e Rua Dr. Temistócles entre Rua 14 de julho e Av. Calógeras das 14h às 23h dos dias 02, 04, 05 e 09 de março.

Rotas Alternativas:

Sentido Ernesto Geisel acessar pela Rua 13 de maio e Rua Maracaju

Sentido Parque dos Poderes acessar pela Rua Antonio Maria Coelho

Desfiles das Escolas de Samba ( Praça do Papa)

Interdição parcial da Av. Alfredo Sacaff entre Rua Camilo Meres e Rua Américo Marques.

Interdição Total Av. Alfredo Scaff entre Av. Presidente Vargas e Av. Aero CLube , Rua dos

Crisântemos entre Rua Zakia Nahas Siufi e Av. Alfredo Scaff, Rua Américo Marquês entre Rua Zakia Nahas Siufi e Av. Alfredo Scaff e Av. Cassiano Sandim de Resende entre Rua Zakia Nahas Siufi e Rotatória da Av. Alfredo Scaff.

Rotas alternativas:

Para acesso área central, pela Av Presidente Vargas e Av. Julio de Castilho.

Para acesso aos bairros, ir pela Av. Julio de Castilho , Av. Tamandaré e Rua Fernando de Noronha.