Agesul investe R$ 8,5 milhões em obra na MS-228

Reprodução/Facebook Rodovia tem 18 desvios implantados pela Agência para cascalhamento com minério de ferro

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), investe R$ 8,5 milhões na obra de recuperação da MS-228, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário (Fundersul). A obra também irá implantar cerca de 40 Km da MS-228, onde além destes, estão sendo executados outros 19 Km da mesma rodovia, entre a Vazante do Castelo e a fazenda Conceição, interligando os “pantanais” de Aquidauana e Rio Verde.

No trecho também foram implantados com aterro 34 Km da MS-423, descendo a Serra da Alegria (Rio Verde) até a fazenda Morrinho (Corumbá).

A Rota Pantaneira recebe investimentos que ultrapassam R$ 40 milhões e está projetada também a implantação da MS-214, interligando os “pantanais” do Paiaguás e Nhecolândia, até a ponte de concreto sobre o rio Taquari, entre Coxim e Corumbá.