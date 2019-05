Agepen detalha informações dos presos em site oficial para acompanhamento dos familiares

Divulgação/Assessoria Intenção é facilitar o acesso a informações sobre assuntos que geralmente demandam muitas dúvidas aos visitantes.

Nesta quinta-feira (23), A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informações e orientações para familiares de custodiados em estabelecimentos prisionais de Mato Grosso do Sul. O objetivos é facilitar o acesso a informações sobre assuntos que geralmente demandam muitas dúvidas aos visitantes.

Para os familiares que acessarem o portal da Agepen, é só clicar no botão “Informações a Familiares e Visitantes”, estão disponíveis explicações como: quem pode visitar; emissão do cartão do visitante; dias e horários de visitas, o que pode ser levado etc, além de requerimentos para downloads, que são exigidos para a solicitação do cartão do visitante.

Além deste, outro espaço do site também traz orientações sobre “Auxílio Reclusão: O que é e quem tem direito” e o passo a passo para solicitar o Atestado de Permanência Carcerária (APC) ou Declaração de Cárcere.

Conforme um levantamento realizado pela Assessoria de Comunicação da Agepen – sob a orientação das diretorias de Assistência Penitenciária e de Operações – junto a todas unidades prisionais do Estado e patronatos penitenciários sobre as principais dúvidas dos familiares.

A intenção é facilitar o acesso à informação para quem tem um parente ou amigo em situação de prisão, a proposta é que também reduza o volume de ligações nestes locais, demandando menos atendimentos aos servidores.

Segundo a direção da Agepen, a iniciativa busca proporcionar mais transparência aos serviços ofertados, bem como o uso da tecnologia para o aperfeiçoamento dos atendimentos.

Outros serviços também estão disponíveis no site da Agepen como o campo Mapa Prisional, com dados referentes à população carcerária, como números gerais, faixa etária, tipos de crimes, monitoramento virtual, entre outros.

É possível ainda acessar legislações alusivas ao sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, informações institucionais em geral, endereços e demais contatos das unidades da Agepen etc.

Também tem um campo disponível aos empresários que se interessarem em realizar convênio para ocupação da mão de obra prisional, também está disponível, no formato virtual, a cartilha “Mão de Obra Carcerária – Orientações para Futuros Conveniados, com informações detalhadas.