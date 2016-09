Ação de cidadania oferece emprego para pessoas com deficiência

Tamanho do texto

Oito companhias associadas ao Sindicato das das Empresas de Asseio e Conservação do estado (SEAC-MS) realizarão Ação de Cidadania. O recrutamento acontece no sábado (17), das 10h às 18h, na Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês.



A ideia é recrutar pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados pelo INSS para o mercado de trabalho no segmento de asseio e conservação.



O evento é promovido pela Federação Nacional das Empresas de Serviços de Limpeza e Conservação em conjunto com os Sindicatos Estaduais filiados. A Ação Nacional Febrac está sendo realizada pelo nono ano consecutivo em conjunto com os sindicatos estaduais associados a entidade e acontecerá simultaneamente em todo o Brasil.