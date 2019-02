Abusos contra mulheres, crianças e adolescentes crescem 20% durante carnaval

Imagem ilustrativa Em fevereiro do ano passado, mês do carnaval, denúncias aumentaram 90% com relação ao mês anterior

As denúncias relacionadas à violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres aumentam até 20% no período de carnaval, segundo levantamento feito pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O estudo analisou os registros nos dois últimos anos do Disque 100 e do Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher.

De acordo com o levantamento, em fevereiro de 2018, mês do carnaval, foram registradas 1.228 denúncias de violência sexual contra mulheres, crianças e adolescentes. O número representa um aumento de quase 90% em relação a janeiro do mesmo ano.

Já em fevereiro de 2017, o levantamento registrou 1.191 denúncias, mais que o dobro das realizadas no mês anterior, quando foram computadas 864 denúncias.

Para denunciar casos semelhantes, você pode utilizar os disques denúncias ou registrar um boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) ou na Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (Deaij).

O Disque 100 atende todos os tipos de violações dos direitos humanos e encaminha as denúncias para os órgãos competentes. Já o Ligue 180 recebe denúncias de violência contra a mulher, encaminha para os órgãos responsáveis e monitora as ocorrências. Ambos os números atendem 24 horas por dia, todos os dias da semana.