À caminho do hospital, mulher dá à luz em meio à rodovia de MS

Divulgação/Bombeiros Bebê 'apressadinho' nasceu dentro de ambulância, em rodovia de MS

No início da tarde desta quinta-feira (14), uma mulher de 37 anos deu à luz a uma menina às margens da rodovia MS-134, com o auxílio do Corpo de Bombeiros.

Segundo o site Nova News, ela estava à caminho do hospital em Nova Andradina, que fica a 239 km de Campo Grande.

Ainda de acordo com o site, ela já estava em trabalho de parto quando a guarnição chegou ao local.

A pequena Sara Raiana, que seria a terceira filha de Irani dos Santos, nasceu dentro da ambulância.

As duas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Nova Andradina.