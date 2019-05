4ª Festa do Queijo de Rochedinho recebe mais de 5 mil pessoas

Tamanho do texto

Divulgação/pmcg Além de música da terra, o evento contou com um extenso cardápio regional

Neste sábado (11), a 4ª Festa do Queijo de Rochedinho contou com a apresentação de Músicos da terra como a dupla Tostão e Guarany e o Grupo Tradição, além de um extenso cardápio da culinária sul-mato-grossense, com pratos típicos como o arroz de carreteiro, pastéis, e muito queijo, recebendo um público de mais de 5 mil para pessoas para o distrito durante o evento.

A festa movimentou a região levando 32 expositores, do próprio distrito, além da Capital e de Jaraguari, e de vendedores que estavam na praça de alimentação do evento.

De acordo com o prefeito da Capital Marquinhos Trad, “Um lugar para vir com a mãe, com os filhos. Para todos terem momentos agradáveis juntos. Uma festa para quem é de Rochedinho, de Jaraguari, de Campo Grande”, destaca.

Para o Subprefeito de Rochedinho, Silvio Santos, “Com a festa no calendário oficial, isso mostra o cuidado que a gestão tem com o distrito, de fazer crescer e desenvolver. Trazer para cá oportunidades para os moradores mostrarem seus produtos e fazerem negócios”, afirma.

Já a secretária de Cultura e Turismo (Sectur), Melissa Tamaciro, “Os eventos fortalecem a identidade cultural de uma região e faz crescer a oferta de lazer e cultura para Campo Grande e seu entorno”, aponta.

Para a secretária Adjunta da Sedesc, Mara Bethânia Gurgel, “Movimentamos a economia desses pequenos comerciantes e evidenciamos a questão dos produtores”, diz.