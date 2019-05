Cinco dicas para arrumar a mala de viagem

Alguns truques podem ajudar a otimizar espaço e a se organizar melhor

Divulgação

Viajar é muito bom e (quase) todo mundo gosta, certo? Conhecer novos lugares, pessoas, cidades, países e pontos turísticos pode ser revigorante. Mas tem um porém: a organização e o planejamento. Nesse âmbito, o maior terror de muitas pessoas é arrumar a mala. A tarefa é difícil e complicada porque demanda estratégia e uma boa visão do contexto geral. O que levar, como colocar, qual mala escolher são algumas das principais dúvidas. Abaixo, confira cinco dicas para você não ficar mais no aperto na hora de arrumar a mala de viagem.



1 . Faça um planejamento

Parece uma dica básica e óbvia, mas ela não é seguida por grande parte das pessoas. Saber para onde você vai, em qual lugar se hospedará, qual o clima, quantos dias vai ficar, se é a trabalho ou a passeio, todas essas e outras informações são úteis para você decidir o que precisa ou não levar. Se for em algum evento formal, por exemplo, deve se preocupar em como levar camisas e sapato social na mala, por exemplo. Uma dica boa para essa fase é separar em listas tudo o que você precisa e, se possível, a quantidade de itens.



2. Escolha a mala certa

A mala certa é item indispensável para uma boa organização. Se você for fazer um mochilão durante meses por lugares inóspitos e irregulares, por exemplo, como o nome já diz, o ideal não é levar uma mochila cargueira ou uma mala de rodinhas. Por outro lado, se a viagem for só de alguns dias, você pode levar uma mala pequena com você no avião e não precisar despachá-la por um preço adicional. Portanto, analise bem as opções que você tem a mão para fazer a escolha certa de bagagem, de acordo com o tipo de viagem.



3. Otimize espaço

Utilizar o máximo de espaço possível não significa amassar e abarrotar todos os seus pertences na bagagem. Quer dizer que você deve utilizar algumas técnicas para otimizar o espaço. Quando não forem roupas delicadas, você pode optar por enrolá-las, em vez de dobrá-las ao meio. As meias podem ficar dentro dos sapatos e você não precisa levar frascos enormes de shampoo, condicionador e cosméticos. Se não tiver no hotel no qual você ficará hospedado, procure comprar frascos menores para a viagem, disponíveis em farmácias e próprios para essa situação.



4. Não viaje com a mala carregada no limite

Por mais que você seja uma pessoa disciplinada e organizada, o recomendado é sempre deixar um espaço sobrando na mala. Se você levá-la ao limite, terá muitas dificuldades para trazer algum item da viagem, como lembrancinhas ou até mesmo um material de trabalho, caso você viaje com esse objetivo. Além disso, você pode ter que pagar por exceder o limite de peso definido pelas companhias aéreas.



5. Leve uma mala extra

Essa dica é mais crucial para quem vai viajar a passeio e para fazer compras. Nesses casos, a situação pode fugir do controle e te obrigar a comprar uma bagagem extra e lá se foi o planejamento financeiro. Ou, pior, você pode comprar uma mala de má qualidade. Portanto, a recomendação é levar uma bagagem dobrável dentro da mala principal para se prevenir de eventuais imprevistos.