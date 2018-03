PC gamer ou console? Veja as diferenças e escolha o melhor para você

Preço, comodidade e customização são fatores que podem influenciar a decisão

Xbox ou PS4? Console ou PC gamer? As disputas e discussões em torno desse tema entre geeks são intermináveis. Com todo esse contexto de gostos pessoais, afinidade e experiências individuais, chega-se à conclusão de que não há equipamento ideal para todo mundo. O que existe são produtos para diferentes tipos de público e perfis. Para te ajudar a decidir entre o melhor para você, vamos elencar algumas diferenças e fatores que podem influenciar na escolha.



Preço

Esse fator é muito importante para você escolher qual é o equipamento mais adequado para você (de acordo com seu bolso). Os consoles possuem um preço que fica na casa dos R$ 1.500 ou mais. Apesar disso, você deve levar em consideração a compra dos jogos para saber se você tem condição de adquiri-los. O PC gamer, por sua vez, tem um orçamento mais flexível e depende do tipo de componentes que você for adquirir ou do computador gamer que você comprar. O céu é o limite no caso de um computador para jogos (se você tiver dinheiro, é claro). No caso de um PC, também existe o fato de muitos jogos serem gratuitos e jogados por milhares de pessoas ao redor do mundo, com direito a campeonatos e premiações, como é o caso de Dota 2 ou League of Legends (LOL).



Comodidade

Se você é daqueles que se incomodam com o design e prefere apenas ligar o aparelho e sair jogando, o console tem essa facilidade. Se, por outro lado, você gostar bastante de tecnologia e for curioso para pesquisar sobre as variadas formas de se utilizar um PC gamer, muito provavelmente você se sentirá mais satisfeito com um computador, no qual você tem mais liberdade para montar o melhor equipamento de acordo com as suas necessidades. Também avalie o fato de que, com um PC, você precisará utilizar o mouse e o teclado para jogar se não tiver um joystick. Há os que preferem um controle; para outros jogos, o mais recomendado é o teclado.

Outro aspecto que deve ser observado é onde seus amigos mais estão: em jogos para PC ou para console? Isso também faz parte da comodidade, porque se você estiver no mesmo ambiente que as pessoas com as quais você já tem amizade ou está acostumada jogar, a adaptação vai ser mais rápida e você não terá o trabalho de formar novos grupos.



Customização

Para muitos, o fato de poder trocar os componentes de um equipamento de acordo com as novidades do mercado é totalmente irrelevante; para outros, é um fator crucial. Os consoles já são produzidos com o objetivo de que você não precise trocar nenhuma peça. Já os computadores possuem a facilidade de personalizar tanto o hardware quanto os jogos. No segundo caso, a customização é por meio dos mods de fãs, um termo para designar as diversas modificações que podem ser feitas em um jogo e que podem transformá-lo completamente.