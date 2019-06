Vídeo: mulher reafirma ao SBT acusações contra Neymar de estupro e agressão

Reprodução de vídeo SBT Najila Trindade repetiu acusações de agressão e estupro contra Neymar em entrevista a Roberto Cabrini

Najila Trindade Mendes de Souza, a mulher que acusa Neymar de tê-la estuprado em Paris, concedeu sua primeira entrevista, na noite anterior, a Roberto Cabrini. Ela reforçou as acusações de "agressão juntamente com estupro" contra o jogador. Veja o vídeo do SBT.

• • • • •

Neymar está fora da Copa América

Reprodução de vídeo TV Globo Neymar deixou o estádio Mané Garrincha amparado e exames constataram a lesão que tirou o jogador da seleção

Neymar está fora da Seleção Brasileira que disputará a Copa América, devido a uma torção e ruptura de ligamentos no tornozelo direito no amistoso contra o Catar na noite anterior. Depois de ver a vitória do time de Tite por 2 a 0 no estádio Mané Garrincha, o presidente Jair Bolsonaro visitou o jogador no hospital em Brasília e postou a foto abaixo no Twitter. Mais tarde, exames diagnosticaram a lesão e a CBF anunciou na madrugada de hoje o afastamento do jogador.

- Visitando @neymarjr no Hospital Home em Brasília. Desejo uma boa e rápida recuperação! pic.twitter.com/Ls34dwNZy3 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 6 de junho de 2019

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog