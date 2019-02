Vídeo: carro autônomo evita acidente

Reprodução de vídeo YouTube Carro Tesla freia a tempo de evitar colisão com Chevrolet que cruzou sinal vermelho

Embora carros autônomos tenham se envolvido em acidentes, um vídeo postado na internet mostra quando um Testa Model 3 frear e evitar ser atingindo por um Chevrolet que atravessa o sinal vermelho bate em um Audi, passa na frente do Model 3 e bate em uma pick-up branca, em uma rodovia da Europa. Como não há informações no vídeo postado no YouTube, o site português AutoPortal diz que a dúvia é se o condutor do Tesla teve reflexos fulminantes para travar o carro ou se o sistema automático captou a colisão e evitou a batida. Veja o vídeo.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog