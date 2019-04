Vídeo - Bolsonaro rebate ataque de Lula: “Acho que bebida é proibida na cadeia”

Reprodução de vídeo TV Record Bolsonaro sobre a era Lula: 'O Brasil regrediu muito, então chega de demagogia, chega de populismo'

Jair Bolsonaro respondeu com ironia à TV Record, indagado neste sábado sobre a afirmação de que o Brasil é governado por um "bando de maluco" feita ontem pelo ex-presidente Lula em entrevista na prisão em Curitiba, à Folha de SP e ao El País: "Acho que bebida é proibida na cadeia (...) os ministros dele estão presos". O presidente disse que no tempo de Lula o Brasil "regrediu muito (...) então chega de demagogia, chega de populismo". O presidente disse que são "110 dias sem qualquer acusação daquilo que o Lula e seus ministros faziam no passado" e lamentou "os 12 ou 13 anos que tivemos aí do PT, uma desgraça, um sofrimento". Bolsonaro esteve pela manhã na Estrutural, região pobre do DF, onde foi visitar a menina Yasmin, flamenguista, que apareceu em vídeo postado por ele no Twitter negando com a cabeça quando indagou a crianças, quem torcia para o Palmeiras. O fato foi divulgado pelo Estadão como se a garota tivesse se negado a cumprimentá-lo. Depois, o jornal se retratou. Veja o vídeo da resposta de Bolsonaro sobre Lula, divulgado pela Record.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog