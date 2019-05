Vídeo Bolsonaro: povo nas ruas dá recado aos que “teimam com velhas práticas”

Foto Estadão e GloboNews/Reprodução Bolsonaro em culto da Igreja Batista. No Rio, manifestação se espalhou por sete quarteirões conforme a GloboNews

Jair Bolsonaro ontem (26) hoje que as "manifestações espontâneas" deste domingo em várias cidades brasileiras em defesa das pautas de seu governo como a reforma da Previdência e o projeto anticrime de Sérgio Moro, não são para defender "um presidente, um político ou quem quer que seja", mas "para defender o futuro dessa nação" e dar um "recado àsqueles que teimam com velhas práticas de não deixar que esse povo se liberte". As afirmações foram feitas pelo presidente ao participar de um culto na Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, no Rio, com a esposa Michelle que desenvolve no local projetos sociais com surdos. “É bom estar no meio de gente que tem Deus no coração. Pela primeira vez na história do Brasil os senhores têm um presidente eleito que está cumprindo o que prometeu durante campanha. Se estou aqui, é porque acredito nessa nação. Se os senhores estão aqui, é porque acreditam em Deus. Juntos e somente com a força de vocês nós poderemos governar", declarou. No Rio, conforme o site G1, o ato se espalhou por cerca de sete quarteirões da Avenida Atlântica. Depois do culto, o presidente postou no Twitter vídeos de atos em cidades como São Luiz (MA) e Juiz de Fora (MG).

• • • • •

Atos pró-governo em MS contam com lideranças do PSL na Capital e Dourados

Fotos CD e Valdenir Rezende/Correio do Estado Reprodução Deputado Coronel Davi participou do ato em Dourados e em Campo Grande manifestantes se reuniram na Afonso Pena

Em Mato Grosso do Sul manifestantes também foram às ruas neste domingo reforçando os atos nacionais em defesa de propostas do governo de Jair Bolsonaro como a reforma da Previdência e o pacote anticrime de Sérgio Moro, com bandeiras do Brasil, camisetas amarelas e cartazes. Consultado aqui pelo Blog, o coronel PM Wilson Sérgio Monari, comandante de Policiamento da Região Metropolitana de Campo Grande, estimou o público que foi à Avenida Afonso Pena hoje entre "3 mil a 4 mil pessoas, aproximadamente", abaixo dos 5 mil divulgados pela organização. Lideranças regionais do PSL, sigla do presidente, participaram dos atos. Em Campo Grande, informa o Correio do Estado, estiveram os deputados Luiz Ovando e Loester Trutis (federais), Capital Contar (estadual) e a senadora Soraya Thronicke. O deputado estadual Coronel David participou da manifestação em Dourados.

