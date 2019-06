Vídeo: Bolsonaro fala em criar moeda única do Brasil e Argentina, o Peso Real

Marcos Corrêa/PR 'Como aconteceu com o Euro lá atrás, pode acontecer o Peso Real aqui' diz Bolsonaro sobre proposta de Guedes

Jair Bolsonaro disse na sexta (07) à imprensa que a ideia de o Brasil e Argentina criarem uma única, chamada de Peso Real, poderia se estender a todos os países da América do Sul, mas adiantou que não há prazos para a implementação da medida. A proposta que existe desde 2011 foi tema de conversa do ministro Paulo Guedes (Economia) com integrantes do governo argentino durante a viagem de Bolsonaro ao país vizinho. "O Paulo Guedes nada mais fez do que dar um primeiro passo para o sonho de uma moeda única na região do Mercosul. O peso-real. Como aconteceu o euro lá atrás, pode acontecer o peso-real aqui. Pode acontecer. É o primeiro passo", disse o presidente. Indagado se o Brasil teria de "pagar um preço" pela moeda única devido à crise econômica na Argentina, Bolsonaro respondeu. "Em todo casamento alguém perde alguma coisa e ganha outras. Eu sou pelo casamento. Eu sou pela família tradicional". Veja o vídeo postado pelo presidente no Twitter.

- Nossa despedida da Argentina e o sonho do peso/real. pic.twitter.com/aRes0tUYCx — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 7 de junho de 2019

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog