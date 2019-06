Vice-presidente da CBF aposta que Neymar pedirá para deixar Seleção Brasileira

Reprodução de vídeo Francisco Noveletto em entrevista ao SBT-RS: 'O Tite jamais vai cortar, mas se partir dele, a CBF vai ceder'

O vice-presidente da CBF e presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveletto, aposta que Neymar pedirá para não disputar a Copa América pela Seleção Brasileira. Ele afirmou ao SBT-RS que a pressão da mídia após a acusação de estupro abala o jogador e avisou que há um novo vídeo do caso para estourar. "Se o Neymar vier, é capaz de o Brasil não chegar. Eu conheço a imprensa. A imprensa vai pegar no pé. E tem muito mais coisa para aparecer. Amigo meu do Rio de Janeiro disse que tem mais um vídeo para ser jogado na rua. Se eu sou o Neymar... Veja, se eu tivesse que apostar, se eu tenho 10 fichas e me perguntassem no que eu apostaria: aposta se vem ou se ele vai pedir licença? Aposto que ele não virá e que ele pedirá licença. Ele não tem condições psicológicas para enfrentar uma Copa América e um batalhão de jornalistas", afirmou. "Veja bem, estou falando por mim, se ele pedir licença, teria um bom senso da CBF. O Tite jamais vai cortar, mas se partir dele, a CBF vai ceder" acrescentou. Veja aqui em vídeo do telejornal do SBT-RS..

