USP barra alunos de colégios do Exército

FolhaOnline/Reprodução Vista aérea do campus da USP na capital paulista

A Universidade de São Paulo (USP) cancelou matrículas de alunos de colégios militares aprovados via Sisu por meio das cotas de escolas públicas, alegando que as unidades de ensino não se enquadrariam como públicas por por receber contribuições e quotas mensais pagas por pais de alunos. Como os colégios militares nunca enfrentaram barreira semelhante antes, militares do Exército consideram a medida uma retaliação política contra o governo de Jair Bolsonaro, diz o Estadão. O Comando Militar do Sudeste acionou o governador João Doria (PSD) para resolver o impasse, já que a USP é subordinada ao governo paulista, informa o jornal.



P.S.: Depois da polêmica, a USP voltou atrás divulgou nota (leia aqui) informando e aceitará as matrículas dos alunos de colégios militares.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog