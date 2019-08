Unidos, partidos planejam “dividir para conquistar” a Prefeitura de Campo Grande

Fotos Fernando Hassessian e Agência Câmara/Divulgação André e Márcio Fernandes são opções do MDB e Dagoberto Nogueira deve sair candidato pelo PDT

Buscando se unir para enfrentar o prefeito Marquinhos Trad (PSD) nas eleições do ano que vem em Campo Grande, dirigentes do MDB, PDT, PSB, PROS, PRB e Avante planejam "dividir, para conquistar", relevou ao Blog um integrante do grupo que voltará a se reunir no dia 2 de setembro, na sede do PSB. A princípio, a ideia dos seis partidos que tiveram no mês passado o primeiro encontro (leia aqui) é lançar vários candidatos para buscar forçar um segundo turno e se unirem na reta final.



Dentre os possíveis nomes, o MDB tem como opções o ex-governador André Puccinelli e o deputado estadual Márcio Fernandes; o PDT deve lançar o deputado federal Dagoberto Nogueira e o PRB seu presidente regional Wilton da Costa. O grupo espera ainda candidaturas de outras siglas para pulverizar o pleito, como o PT – que tem como opções o ex-governador Zeca e os deputados estaduais Pedro Kemp e Cabo Almi – e o PSL, que cogita lançar o deputado estadual Capitão Contar.



Como não haverá mais coligações proporcionais, as lideranças avaliam que será mais viável para cada partido lançar candidato à cadeira de prefeito e, assim, ajudar a atrair votos às suas chapas de vereadores.

