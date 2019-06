TV Globo afasta Mauro Naves por repassar contato do pai de Neymar a advogado

TV Globo/Reprodução Arquivo Mauro Naves foi afastado da Globo por ter repassado número do telefone do pai de Neymar a advogado

A denúncia de estupro contra Neymar sobrou para o repórter Mario Naves, da TV Globo. O advogado que representava a denunciante Najila Trindade alegou ter sido procurado pelo pai do jogador para tratar do assunto. Neymar pai negou, e disse que foi procurado pelo advogado, que pegou o número de seu telefone com o jornalista. Na noite de ontem (05), William Booner informou no Jornal Nacional que Mauro Naves confirmou ter cedido o número para o advogado, na esperança de ter informações exclusivas sobre o caso, e anunciou que o repórter "em comum acordo, deixará a cobertura de esportes da Globo até que os fatos sejam devidamente esclarecidos". Veja o vídeo.

Mauro Naves é afastado da Globo pic.twitter.com/7KWMt289Zn — Marco Eusébio (@marcoeusebio7) 5 de junho de 2019

