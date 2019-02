TJ elege diretoria da Escola Judicial de MS

TJMS Divulgação Desembargadores Júlio Roberto Siqueira Cardoso e Alexandre Bastos na diretoria da Ejud para o biênio 2019-2020

Por unanimidade, desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça (TJMS) reconduziram ontem (21) o desembargador Júlio Roberto Siqueira Cardoso à direção-geral da Escola Judicial (Ejud) de Mato Grosso do Sul e elegeram o desembargador Alexandre Bastos como vice-diretor para o biênio 2019/2020. A Ejud, conforme o TJMS, tem ações educacionais alinhadas às diretrizes da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) nos cursos para magistrados, e as do Centro de Formação e Aperfeiçoamento dos servidores do Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos cursos de servidores e demais colaboradores da justiça.

