Tentativa do goleiro Bruno de se livrar de paternidade é rejeitada pela Justiça de MS

Desembargador Júlio Roberto, relator do caso, negou apelação do goleiro Bruno e foi seguido pela maioria dos pares

Condenado a 23 anos e dois meses pela morte de Eliza Samúdio, o goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza teve negado pela maioria dos desembargadores da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) recurso em que pretendia realizar exame de DNA para tentar provar que não seria pai do filho da vítima, o Bruninho, e assim anular o registro civil do garoto e ficar livre de pagar pensão alimentícia fixada, em 2012, pela Justiça, em 17,5% de seu rendimento. Em seu voto, seguido pela maioria, o desembargador relator Júlio Roberto Siqueira Cardoso diz que Bruno tentou repetir no TJMS recurso que tentou sem sucesso no TJ do Rio de Janeiro e manteve a decisão de primeiro grau. "A atitude do apelante só se presta para tentar gerar incerteza jurídica e afetar, de forma inaceitável, o ato jurídico perfeito, e contribuir para o desprestígio do próprio Poder Judiciário", escreveu.

