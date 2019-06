Sorte e azar: foragido ganha carro zero km em sorteio, aparece na TV e acaba preso

Tamanho do texto

TV Alterosa/Reprodução A sorte do foragido ao ganhar sorteio virou azar ao ser reconhecido na TV por moradores de outro estado

A sorte acabou virando azar para um caseiro que morava no interior de Minas. Ao ganhar um carro 0km avaliado em R$ 67 mil em sorteio e aparecer na TV, o homem que vivia na área rural de Elói Mendes (MG) foi reconhecido em outro estado, por moradores de Angra dos Reis (RJ). Eles avisaram a PM do Rio que contatou os colegas mineiros, que prenderam o "sortudo". Foragido há dois anos, o homem tinha dois mandados de prisão em aberto. Um por homicídio qualificado por ter matado sua ex-companheira, e outro por ter estuprado a ex-enteada, que era menor na época do crime. Veja o vídeo da TV Alterosa.

