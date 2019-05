Sob protesto de servidores, deputados de MS aprovam prorrogação de abono salarial

Luciana Nassar/ALMS Com faixas e cartazes servidores queriam incorporação do abono, mas emendas foram rejeitadas por doze votos a seis

Por unanimidade, a Assembleia Legislativa aprovou ontem (29), em primeira e segunda votações, o projeto Executivo que prorroga até 31 de maio de 2020 o abono médio de R$ 200 aos salários dos servidores de Mato Grosso do Sul, que seguiu para sanção do governador Reinaldo Azambuja. Sob protestos de sindicalistas e funcionários públicos na plateia que queriam a incorporação do abono nos salários como forma de reajuste, emendas neste sentido apresentadas pelos deputados Cabo Almi e Pedro Kemp (ambos do PT) e Capitão Contar (PSL) com apoio do Coronel David (PSL), João Henrique (PR) e Lucas Lima (Solidariedade) foam rejeitadas por doze votos a seis no plenário.

