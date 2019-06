Site de namoros oferece assinatura vitalícia para a ministra Damares Alves

Marcelo Camargo/Agência Brasil Damares Alves que cogitava entrar no Tinder recebeu oferta de assinatura gratuita do Sugar

Na véspera do Dia dos Namorados, a plataforma Sugar Mommies e Sugar Daddies, Universo Sugar, resolveu oferecer uma assinatura Platinum vitalícia para Damares Alves, depois que a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos confessou à BBC o interesse em arrumar um namorado. Ela contou que cogitou entrar no Tinder de milionários, mas admitiu que não preenchia o patrimônio anual mínimo de US$ 200 milhões de dólares exigido.



“Eu, por exemplo, sou uma família atípica. Eu sou uma mulher solteira. Solteira não, divorciada, abandonada, querendo casar. Eu até já tirei a foto para ir para o Tinder. Cortei cabelo. Eu ia para o Tinder de ministro, mas aí vi que só sobra um (risos). E eu acho que ele é divorciado. Aí eu ia para o Tinder de milionário, não pode. Tem que ter no mínimo US$ 200 milhões de dólares no fundo”, disse a Damares à BBC (leia mais aqui).



Em nota enviada pela assessoria na terça (11) aqui ao Blog, a Sugar informa que ofereceu sua assinatura mais completa para Damares:"Para interagir com os homens, a Sugar Mommy tem que desembolsar até R$ 799 por mês. Contudo, a assinatura que dispomos para Damares, é a mais completa: inclui até checagem de antecedentes criminais". Atualmente, o Universo Sugar possui mais de 700 mil perfis ativos em todo Brasil, além de membros do exterior. No Distrito Federal, são mais de 20 mil, um número considerado significativo em relação as demais capitais.

