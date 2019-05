Fotos Wilson Aquino, da Assessoria Sindicato critica silêncio da reitoria da UFMS sobre cortes em verbas pelo MEC

Em ato alusivo ao Dia do Trabalho em Campo Grande, ontem, dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Fundação Universidade Federal e Institutos Federais de Ensino de Mato Grosso do Sul (Sista-MS) criticaram a "apatia" da reitoria da UFMS, que não se manifestou contra o corte de 30% no orçamento das universidades e institutos federais de todo o Brasil para o segundo semestre, anunciado na terça-feira pelo MEC. "Nossa universidade não se manifesta. Insiste em permanecer apática, passiva, como se não quisesse criar desconforto ao governo, mesmo sofrendo pesados cortes em seu orçamento", disparou a coordenadora-geral do Sista-MS, Cléo Gomes. Ela citou que a reitoria também não se manifestou sobre os cortes em verbas aos cursos de filosofia e sociologia, fundamentais à formação de cidadãos críticos. Em nota hoje à imprensa, a direção do sindicato diz que essas medidas do governo "são apenas o começo de outras investidas para acabar com as universidades públicas no país".

