Simone Tebet: “Na política, mulher tem que chegar empurrando a porta”

Agência Senado Simone, indagada sobre aborto: 'Esse é um dos poucos temas em que tenho uma posição conservadora'

"Na política, mulher tem que chegar empurrando a porta. Chego chegando, batendo na mesa. Mas sem perder a ternura. A pauta feminina é minha menina dos olhos, mas também falo de economia, saúde e direito, que é minha área". Leia aqui no site Universa", disse Simone Tebet (MDB-MS) ao site Universa UOL, questionada sobre declaração de que mulher não tem vocação para política, feita pelo presidente do PSL Luciano Bivar. Na entrevista, a jornalista Camila Brandalise questiona a nova presidente da CCJ do Senado sobre temas polêmicos como aborto, redução da maioridade penal, reforma da Previdência e o embate contra Renan Calheiros no MDB. Leia aqui no Universa.

