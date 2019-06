Simone rejeita liberar armas por decreto e diz que votará contra a medida

Jefferson Rudy/Agência Senado Simone Tebet adiantou que votará contra flexibilização da posse e porte de armas: 'Não se muda lei por decreto'

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) disse ao Midiamax que vai votar contra o decreto de Jair Bolsonaro que flexibiliza as normas para posse e porte de armas no Brasil. Derrubada por quinze votos a nove ontem na CCJ, presididida por Simone (leia aqui), a proposta do presidente deve ser votada em plenário do Senado na próxima terça-feira. Ao site de Campo Grande, Simone afirmou que votará pela inconstitucionalidade do decreto. "Não se muda lei por decreto", afirmou. Aqui ao Blog hoje, a assessoria de Simone disse que a senadora "não está discutindo mérito, está discutindo que porte de armas tinha que ser votado pelo Congresso, com quase 600 representantes da sociedade, e não apenas pelo presidente da República".

