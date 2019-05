Simone diz que Olavo não pode parar o País e cobra atitude do “capitão” Bolsonaro

Jefferson Rudy/Agência Senado Simone Tebet em aparte hoje no plenário do Senado: 'o silêncio é a única resposta a se dar aos tolos'

A presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), lamentou ontem (07) o tempo perdido no Senado com a repercussão sobre os ataques de Olavo de Carvalho aos militares e cobrou de Jair Bolsonaro que use o quepe de "capitão" e decida o que é melhor para o País. Frisando que "o silêncio é a única resposta a se dar aos tolos", Simone lamentou que, com "pauta prioritária", o Senado fique "discutindo a fala de uma pessoa que está paralisando, não o País, mas o mais alto Parlamento do Brasil". "Quero me dirigir ao presidente Jair Bolsonaro, nós ajude a ajudá-lo a construir um outro País", afirmou a senadora. "Vossa excelência não diz quem é que manda no Executivo (...) O pátrio poder é do pai e da mãe, não é nunca dos filhos" emendou. "É preciso que o capitão Jair Bolsonaro determine, imponha, coloque o seu pensamento junto a sua equipe e, democraticamente, decida o que é melhor para o País e mande os projetos prioritários, não só a reforma da Previdência". Veja o vídeo.

