Simone cotada a ministra de Bolsonaro

Jefferson Rudy/Agência Senado O presidente do Senado, Davi Alcolumbre deve indicar um nome para a Integração, e Simone é cotada para a pasta

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) está sendo cotada para comandar o Ministério da Integração, que deve ser recriado junto com o Ministério das Cidades com a extinção do Ministério do Desenvolvimento Regional pelo governo de Jair Bolsonaro, a pedido de integrantes do Congresso. Conforme o Estadão, o governo deu sinais que prefere um nome do MDB para a Integração, que deve ser indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Uma ala do MDB quer indicar o senador Bezerra Coelho (PE) e outra defende o nome de Simone. Caso sua indicação se confirme, Mato Grosso do Sul que já tem Tereza Cristina (Agricultura) e Mandetta (Saúde), chegaria a três ministros no governo Bolsonaro.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog