Segunda Turma do Supremo nega pedido para libertar condenados em 2ª instância

Segunda Turma do Supremo foi unânime contra pedido de advogados do Ceará para soltar condenados

A Segunda Turma do Supremo decidiu, por unanimidade, manter decisão do ministro Gilmar Mendes e negou na sexta (15) habeas corpus coletivo para condenados em segunda instância, como Lula, feito por um grupo de advogados do Ceará em março do ano passado, sob alegação de que a então presidente do STF, Cármen Lúcia, seria omissa em não pautar o tema no plenário. O julgamento foi concluído nesta sexta-feira pela turma formada por Ricardo Lewandowski, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Edson Fachin. No último dia de trabalho do STF do ano passado, em dezembro, Marco Aurélio Mello mandou soltar todos os condenados em segunda instância, o que incluia Lula, mas a decisão foi derrubada horas depois pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, a pedido da procuradora Raquel Dodge, da PGR, já que cerca de 169 mil presos iriam para as ruas. O julgamento definitivo sobre o tema pelo plenário da Corte está marcado para o dia 10 de abril. (Com Agência do Rádio)

