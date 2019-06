Secovi-MS vê como positiva decisão da Caixa de baixar juros para imóveis

Fotos Ilustração e Deurico/CapitalNews Arquivo Decisão da Caixa de baixar juros para imóveis devem estimular outros bancos, avalia o Magoo do Secovi-MS

O presidente do Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul (Secovi-MS), Marcos Augusto Netto, o Magoo, avalia como positiva a redução das taxas de juros para financiamentos de compra, construção e reforma de imóveis novos e usados pela Caixa Econômica Federal. Como a Caixa responde por 70% dos financiamentos no setor, ele acredita que os demais bancos também deve baixar seus juros. Entretanto, Magoo vê com preocupação uma possível troca da TR, hoje zerada, pelo IPCA, que varia de 4 a 5%, como indexador. O banco anunciou ontem que sua taxa mais alta para imóveis caiu de 11% ao ano mais a Taxa Referencial (TR) para 9,75% ao ano mais a TR. A mais baixa, paga por clientes da Caixa, passou de 8,75% ao ano mais TR para 8,5% mais TR. O banco também unificou as taxas do SFH, voltado a imóveis de menor valor com recursos do FTS, e do SFI, para imóveis com valor acima de R$ 1,5 milhão, que cobrava juros mais altos. Ouça abaixo o que disse o presidente do Secovi-MS ao Blog.

