“Se ele solto não controla o [filho] dele, imagina eu preso” diz Lula no Twitter

Lula no Twitter: 'Se ele solto não controla o [filho] dele, imagina eu preso'

Do perfil oficial de Lula no Twitter: "Perguntaram aqui como eu tuíto. Do mesmo jeito que o Bolsonaro. Eu tenho um filho que eu não controlo. Se ele solto não controla o dele, imagina eu preso."

Perguntaram aqui como eu tuíto. Do mesmo jeito que o Bolsonaro. Eu tenho um filho que eu não controlo. Se ele solto não controla o dele, imagina eu preso. — Lula (@LulaOficial) 10 de maio de 2019

Tuitada



Do jornalista Mario Sabino, no Twitter: "Entendi o governo Bolsonaro ao assistir a Game of Thrones: depois de vencer os mortos-vivos, eles começam a brigar entre si. Até dragão leva flechada. Enquanto isso, os mortos-vivos esperam a hora certa para voltar. Desculpe aí pelo spoiler."

Entendi o governo Bolsonaro ao assistir a Game of Thrones: depois de vencer os mortos-vivos, eles começam a brigar entre si. Até dragão leva flechada. Enquanto isso, os mortos-vivos esperam a hora certa para voltar. Desculpe aí pelo spoiler. — Mario Sabino (@mariosabinof) 6 de maio de 2019

