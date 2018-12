“Se algo estiver errado, paguemos a conta” diz Bolsonaro sobre ex-assessor do filho

Reprodução de vídeo Bolsonaro diz que a suspeita

"Se algo estiver errado, seja comigo, seja com meu filho, com o Queiroz, paguemos aí a conta deste erro, porque nós não podemos comungar com o erro de ninguém", disse Jair Bolsonaro em vídeo no Facebook, ao falar na noite anterior das suspeitas sobre o ex-assessor do deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL), Fabrício Queiroz, em cuja conta bancária o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) detectou movimentação atípica de R$ 1,2 milhão. Frisando que nem ele, nem o filho são investigados e que, "segundo consta", o ex-assessor será ouvido pela Justiça na semana que vem, "para que preste os devidos esclarecimentos", o presidente eleito disse que a suspeita "dói no coração", porque sua campanha focou no combate à corrupção, e a transferência do próprio Coaf para o Ministério da Justiça, sob comando de Sérgio Moro, faz parte desse objetivo. O assunto foi abordado no fim do vídeo em que Bolsonaro voltou a falar sobre multas do Ibama", índios e outros temas. Veja o vídeo.

