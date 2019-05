Rodrigo Maia rompe com líder do governo por compartilhar charge sobre “diálogo”

Fotos e imagem Reprodução Vitor Hugo teria compartilhado a charge acima que irritou Rodrigo Maia

O presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) anunciou ontem (21), em reunião de líderes da Casa, que rompeu relações com o líder do governo, Major Vitor Hugo (PSL-GO), presente ao encontro. "Vitor Hugo está excluído da minha relação porque ele compartilhou no grupo de deputados que negociar é entrar na Câmara com um saco de dinheiro", disse Maia, informa Guilherme Amado na revista Época. Vitor Hugo respondeu que tentou de todas as maneiras criar uma relação com Maia. "Ele só me atende depois de fazer tudo que tem a fazer. Ele não pode determinar quem entra ou não na Residência Oficial da Presidência da Câmara. A residência oficial é da Câmara e não dele, isso não é democrático", disse o deputado. Em seguida, Maia anunciou que a reunião estava encerrada. No site G1, Andreia Sadi informa que Maia disse ao seu blog que o deputado não merece respeito depois de ter divulgado uma charge na qual uma pessoa aparece chegando ao Congresso com um saco de dinheiro na cabeça com a inscrição "diálogo". A desavença já ocorre há pelo menos dois meses nos bastidores. A charge acima foi reproduzida no dia 24 de março pelo site O Antagonista (veja aqui) sob o título "O clima explosivo do líder do governo".

