PT convoca greve geral contra governo Bolsonaro e reforma da Previdência

Reprodução/Arquivo Gleisi Hoffman convocou apoiadores e escreveu no Twitter: 'Vamos parar o país'

O PT está mobilizando sindicatos e movimentos aliados para uma greve geral contra o governo Bolsonaro e a reforma da Previdência e também por "Lula livre" na sexta-feira da semana que vem, dia 14. No Twitter, a deputada federal e presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, convocou a militância ontem e escreveu na rede social: "Vamos parar o país contra a retirada de direitos dos trabalhadores, contra essa cruel Reforma da Previdência e contra o desmonte do Estado promovido pelo governo Bolsonaro". Também na rede social, o perfil oficial de Lula postou foto com a hastag "LulaLivre" ao postar foto convocando para o protesto (veja as postagens abaixo). O site oficial do PT diz que caminhoneiros também estão sendo mobilizados por sindicatos.

