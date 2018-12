Protesto #aumentoNÃO promete quebrar rotina na Câmara de Campo Grande

Facebook Reprodução Protesto convocado no Facebook para esta terça tem pelo menos 2,4 mil pessoas que manifestaram interesse

Em Campo Grande, o empresário Guto Scarpanti, de 37, está convocando a populaçao, via Facebook (veja aqui), para protestar na sessão desta terça-feira da Câmara contra o aumento de salário dos vereadores que eles próprios aprovaram na semana passada, para 75% do salário de um deputado estadual na legislatura 2021-2024. Se fosse hoje, o salário de cada um dos 29 vereadores locais passaria de R$ 15.044 para R$ 18.991. Pelo menos 2,4 mil pessoas manifestaram interesse no protesto via Facebook e Scarpanti disse ao Correio do Estado que espera que pelo menos 500 compareçam para mostrar sua indigação e tentar sensibilidade o prefeito Marquinhos Trad (PSD) a não sancionar o reajuste. O empresário afirma que em tempos de crise, ele acredita que só a mobilização da população pode reverter o privilégio dos vereadores em aumentar seus próprios salários.

