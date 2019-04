Promotor é suspenso por dizer que desembargadora tem “carinha” de faxineira

Foto e imagem Reprodução CNPJ confirmou punição e aumento de 15 para 30 dias suspensão do promotor por 'chacota' no Facebook

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aumentou de 15 para 30 dias a pena de suspensão aplicada pelo MP paulista ao promotor de São Paulo Rogério Leão Zagallo, que disse no Facebook que contrataria como "faxineira" a desembargadora Encarnação das Graças Salgado, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM). Ao comentar notícia sobre suposta ligação da magistrada com a facção Família do Norte que atua em presídios da região, Rogerio Zagallo escreveu: "Pela carinha, quando (a magistrada) for demitida poderá fazer faxina em casa. Pago R$ 50,00 a diária." Para os conselheiros do CNMP, a conduta desrespeitou a dignidade do cargo por ela ocupado, além de insinuar e menosprezar, com chacota e soberba, a condição das mulheres que se dedicam ao trabalho doméstico. Leia aqui a decisão no site Migalhas jurídicas.

