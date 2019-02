Projeto aumenta pena de quem filma por celular em vez de socorrer vítimas

Reprodução de vídeo TV Globo Imagem mostra vendedora tentando socorrer motorista do acidente com Boechat enquanto outros só filmavam a cena

Depois da repercussão nas redes sociais da imagem da vendedora Leiliane Rafael da Silva socorrendo o motorista do caminhão envolvido no acidente que vitimou o jornalista Ricardo Boechat e o piloto Ronaldo Quattrucci, enquanto alguns homens apenas filmavam a cena com celulares, deve começar a tramitar nesta semana na Câmara projeto que eleva a pena por crime de omissão de socorro, que hoje prevê seis meses de detenção, ou multa, no artigo 135 do Código Penal. Autor da proposta, o deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) lamenta que algumas pessoas queiram fotografar ou filmar desastres em vez de socorrer vítimas, e explica que o projeto aumenta pela metade a pena se a omissão resultar em lesão corporal de natureza grave; e triplica em caso de morte.

