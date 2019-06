Presidente da OAB nacional volta a defender afastamento de Moro e Dallagnol

Twitter Reprodução Santa Cruz recebeu na OAB lideranças de esquerda na terça-feira conforme foto postada por Gleisi no Twitter

Um dia depois de receber lideranças de esquerda para tratar do assunto, como a presidente do PT Gleisi Hoffman (que postou foto do encontro no Twitter), o líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta (SP) e o presidente do PDT Carlos Luppi, o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, visitou ontem o presidnte do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e voltou a defender o afastamento do ministro Sérgio Moro (Justiça) e do procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol dos cargos. O site do Senado divulgou que Santa Cruz entende que a melhor opção é o afastamento do ministro Moro, que controla a Polícia Federal, que investiga o ataque de hackers aos celulares dele e de Dallagnol. Na segunda-feira, a OAB nacional divulgou nota neste sentido dizendo ter apoio das seccionais, mas dois presidentes estaduais da Ordem avaliando como precipitado pedir afastamento com base em conversas roubadas dos celulares de integrantes da Lava Jato: Mansour Karmouche da OAB-MS em áudio publicado aqui no Blog, e Ricardo Breier da OAB-RS ao jornal Zero Hora - leia aqui.

Nesse momento difícil q o Brasil atravessa, de agressão ao direito de defesa e ameaça de ruptura institucional, a oposição esteve hj na OAB, entidade c/ histórico de lutas em defesa da democracia e essencial p/ o atual cenário político nacional. pic.twitter.com/hVSkTmVDmP — Gleisi Lula Hoffmann (@gleisi) 11 de junho de 2019

