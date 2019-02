PDT lança comitê “Ciro 2022” em MS

PDT-MS Divulgação Dagoberto, Schimidt, Antonio Carlos Biffi e Wilson Fernandes na reunião que lançou o núcleo 'Ciro 2022' em MS

Já de olho nas próximas eleições presidenciais, o PDT de Mato Grosso do Sul lançou nesta semana em Campo Grande o "Núcleo de Base Ciro 2022" para debater com filiados e simpatizantes propostas de Ciro Gomes "para um novo Brasil". A coordenação está a cargo de Wilson Fernandes. Na reunião, com participação do presidente de honra da sigla, João Leite Schimidt, o deputado federal Dagoberto Nogueira, presidente regional do PDT, disse que pretende trazer Ciro Gomes a Campo Grande, até maio, para um ato de filiações. Mais informações (67) 984022225.

Leia a coluna de hoje clicando aqui em Marco Eusébio in Blog