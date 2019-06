Patroa branca denuncia empregada à polícia por injúria racial em São Paulo

Facebook Reprodução Ana Luiza Ferraz disse ter sido chamada de 'cachorra do sul' por ter negado empréstimo à ex-empregada

Loira e de pele clara, a veterinária Ana Luiza Ferraz, de 32 anos, registrou queixa na Polícia Civil em São Paulo contra uma empregada doméstica por injúria racial que a teria chamado de "encardida do sul" e "cachorra do sul" em áudio enviado ao marido dela por engano, informa a Folha de S.Paulo. A empregada, de 55 anos, também é branca, e estaria chateada com a patroa porque ela lhe negou um empréstimo. Após o episódio, a mulher foi demitida e passou a enviar áudios com ofensas. A patroa é natural do Paraná, por isso, há a referência ao "sul" nas mensagens. O delegado Rubens Barazal disse à Folha desconher caso semelhante. "A grande maioria dos casos que acontece, que a gente tem notícia, envolve a raça negra. Mas nada impede que um japonês, ou indiano, enfim, também seja vítima desse tipo de comportamento discrimina tório", afirmou. Caso seja condenada, a mulher pode pegar de um a três anos de prisão, além de ter que pagar multa. O inquérito está sob responsabilidade da 23ª Delegacia de Perdizes.

